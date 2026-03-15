Боец «Шах» из Башкирии проявил мужество и героизм в зоне СВО

Спас 15 человек и вернулся в строй после тяжелого ранения. Уроженец Бурзянского района проявил мужество и героизм в зоне СВО. Боец с позывным «Шах» служит в разведывательно-штурмовой бригаде «Волки», принимал участие в освобождении крупных населённых пунктов в ДНР и ЛНР. С земляком «за ленточкой» встретился наш военный корреспондент Азат Садреев.

Боевой путь «Шаха» начался еще в Кременной после частичной мобилизации. На СВО попал вместе с родным братом, поэтому первые годы службы давались проще. Плечом к плечу прошли тысячи километров фронтовых дорог.

Пока братья защищали Родину, дома случилась беда: умер их отец. После похорон оба вернулись на фронт и продолжили службу в составе разведывательно-штурмовой бригады «Волки» добровольческого корпуса Южной группировки войск. Во время выполнения боевой задачи в окрестностях Соледара «Шах» навечно вписал своё имя в историю подразделения, но потерял родного брата, который умер на его руках.

В том бою «Шах» и сам получил ранение, из-за которого не смог поехать на похороны брата. Встав на ноги, вернулся в строй и снова попал на то же направление. Во время очередного штурма боец вновь взглянул в глаза смерти, когда их блиндаж атаковали дроны-камикадзе и «Баба-Яга».