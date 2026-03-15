В Башкирии растет количество получающих стационарное соцобслуживание

В республике зафиксирован рост очередности на стационарное социальное обслуживание. За последние годы количество нуждающихся увеличилось в 2,5 раза. Особенно остро нехватка мест ощущается в интернатах для маломобильных граждан. Как в Башкортостане решают этот вопрос и какую помощь оказывают в том числе ветеранам СВО?

Пока остальные придумывают яркие и красивые наряды для матрешек, Нина Бобкова увлеченно разукрашивает узоры. Особенности башкирского национального искусства женщина изучает на уроках рисования, которые посещает с первых дней пребывания в Республиканском геронтологическом центре «Именлек».

А вот Вера Мясникова в качестве приятного досуга предпочитает разгадывание кроссвордов, чтение и задушевные беседы с сестрой Александрой. Именно с ней женщина вот уже четыре года проживает в центре. В Уфу они приехали из Мариуполя.

И жить при этом по-настоящему полноценно. Сегодня «Именлек» насчитывает более 300 подопечных. Здесь доступен постоянный уход, медико-социальное обслуживание и простое человеческое общение.

История центра началась в сентябре 1991 года, именно тогда возвели первый корпус. В 2008-м – второй, а в 2025-м в рамках национального проекта «Демография» – уже третий.

Данил Кувандыков на службу отправился в 2024 году, по контракту. Был штурмовиком. В результате очередной вооруженной схватки мужчина лишился обеих ног и пальцев рук. Тогда, вспоминает он, из 60 бойцов выжили только четверо. После тяжелых ранений Данил долгое время проходил лечение в госпиталях, был направлен в центр протезирования, а затем и в «Именлек».

Сегодня в геронтологическом центре для участников СВО предусмотрено 14 мест. Комплексная реабилитация бойцов спецоперации – одна из важнейших задач в республике. Совместно с партнерами социальный фонд «Защитники Отечества» помогает бойцам вернуться к жизни, обеспечивая их необходимым оборудованием и помогая с трудоустройством. Ярким примером стала история Вадима Емельянова.

Рассчитывать на помощь могут и родственники бойцов СВО. К примеру, вне очереди получить стационарное социальное обслуживание. Также право на это имеют ветераны боевых действий, дети войны и одиноко проживающие граждане. Как отмечают эксперты, численность категорий увеличивается, а вместе с тем растет и число нуждающихся – на сегодня это 464 человека. Особенно остро нехватка мест ощущается в интернатах для маломобильных граждан. Решить проблему планируется к 2028 году благодаря дорожной карте.