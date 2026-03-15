«Знающий дело»: что известно о новом министре культуры Башкирии

На неделе было сразу несколько кадровых назначений. Пожалуй, одно из самых неожиданных – Министерство культуры возглавит теперь уже бывший глава Татышлинского района Фанур Шайхисламов. Об этом во время заседания райсовета объявил лично Радий Хабиров, который на следующий день присутствовал на выборах главы Стерлитамакского района. Там депутаты единогласно поддержали кандидатуру Риты Самигуллиной – она остается на новый срок. Более подробно расскажет об управленцах и их послужном списке – в нашем сюжете.

Фанур Шайхисламов возглавлял Татышлинский район с ноября 2020 года. Выпускник Башгосуниверситета с дипломом юриста успел поработать на разных должностях в региональных органах власти, администрации главы республики, а также в Минтруде в качестве заместителя министра. За пять лет на посту руководителя муниципалитета чиновник завоевал авторитет не только у коллег, но и в первую у простых жителей.

Мы его сначала зауважали, потом мы его полюбили, потом мы его очень сильно полюбили. За его принципиальность, за его честность, за его отношение к работе и самое главное – за отношение к населению. Флюза Минязева, методист отдела образования администрации Татышлинского района

Он нашёл общий язык как с командой, так и с людьми Татышлинского района. Он, во-первых, грамотный очень, знающий дело. Хороший хозяйственник. Филарит Гайнаншин, глава администрации Татышлинского района /2000-2008 гг./

Все эти положительные черты и опыт теперь придётся применить на новом месте работы – в качестве министра культуры республики.

Мы долго думали, мы понимаем, что Министерству культуры нужен даже не столько творческий человек, сколько человек с серьезными организаторскими, административными качествами. Желательно юрист, потому что как раз хромает юридическая работа. Полагаю, что Фанур Рафисович с честью выполнит. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Судя по теплой реакции зала, Фанур Шайхисламов пользуется большим авторитетом. В своем выступлении уже бывший глава района весьма эмоционально поблагодарил команду за работу.

Мы все эти пять лет шли, как большая дружная семья. Фанур Шайхисламов, глава администрации Татышлинского района /2020-2026 гг./

Не так часто бывает, когда весь плачет сидит. Это значит, мы сделали очень хорошее дело. И я сделал хорошее дело – представил вам такого замечательного руководителя, и вы вместе с ним отработали. Пусть это будут слезы не печали, а слезы того, что вы пожелаете Фануру Рафисовичу успехов. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Доверие и любовь населения – это ли не показатель эффективности? Работа у руля муниципалитета – хороший опыт, говорят эксперты. Обмен кадрами между разными уровнями власти в республике давно вошел в управленческую практику региона.

И здесь мы нередко наблюдаем ситуацию, когда с регионального уровня или с частного сектора кадры направляются сперва на муниципальную службу для того, чтобы пройти такой полигон подготовки. Это и самый близкий уровень при взаимодействии, коммуникации с населением, и отличная возможность получить опыт именно публичной политики, ну и, во-вторых, это очень сильная хозяйственная подготовка. Арсен Шаяхметов, политолог

Исполнять обязанности руководителя Татышлинского района будет первый заместитель главы администрации Ринат Магзумов. А вот в Стерлитамакском районе кадровых перестановок не произошло. На этой неделе там тоже состоялось заседание райсовета с участием главы республики. Основной вопрос на повестке – продолжит ли управлять районом Рита Самигуллина? Единогласным решением её кандидатуру переизбрали на новый срок.

Уезжаю в Уфу с таким спокойным сердцем, потому что наконец, я вот хочу сказать, в Стерлитамакском районе у нас, у меня лично появился партнёр, новая управленческая команда, новая-старая, во главе с новым руководителем, с которым можно действительно совершать хорошие дела и можно двигаться и эффективно работать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На должности главы района Рита Самигуллина с 2024-го. В послужном списке два высших образования – биолога и юриста. Прошла путь от воспитателя в детском саду до преподавателя, а затем и директора многопрофильного колледжа в Мелеузе. Переизбрание на должность главы муниципалитета – итог закономерный. В Стерлитамакском районе за последние два года наблюдается рост по многим показателям. Отмечены спортивные, культурные достижения. Увеличиваются доходы и поступления в бюджет. Муниципалитет признали лучшим в номинации «Устойчивое экономическое развитие».

Мужчины-главы всегда говорят: «К вам подход явно другой». Но нет, я скажу сразу: Радий Фаритович Хабиров относится ко всем одинаково, нет поблажек мужчинам, женщинам ли главам. Но мы знаем, что у женщин есть упорство, которое преодолеет очень большие преграды и будет идти вперед. Рита Самигуллина, глава администрации Стерлитамакского района