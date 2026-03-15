«Знающий дело»: что известно о новом министре культуры Башкирии

На неделе было сразу несколько кадровых назначений. Пожалуй, одно из самых неожиданных – Министерство культуры возглавит теперь уже бывший глава Татышлинского района Фанур Шайхисламов. Об этом во время заседания райсовета объявил лично Радий Хабиров, который на следующий день присутствовал на выборах главы Стерлитамакского района. Там депутаты единогласно поддержали кандидатуру Риты Самигуллиной – она остается на новый срок. Более подробно расскажет об управленцах и их послужном списке – в нашем сюжете.
Фанур Шайхисламов возглавлял Татышлинский район с ноября 2020 года. Выпускник Башгосуниверситета с дипломом юриста успел поработать на разных должностях в региональных органах власти, администрации главы республики, а также в Минтруде в качестве заместителя министра. За пять лет на посту руководителя муниципалитета чиновник завоевал авторитет не только у коллег, но и в первую у простых жителей.
Все эти положительные черты и опыт теперь придётся применить на новом месте работы – в качестве министра культуры республики.
Судя по теплой реакции зала, Фанур Шайхисламов пользуется большим авторитетом. В своем выступлении уже бывший глава района весьма эмоционально поблагодарил команду за работу.
Доверие и любовь населения – это ли не показатель эффективности? Работа у руля муниципалитета – хороший опыт, говорят эксперты. Обмен кадрами между разными уровнями власти в республике давно вошел в управленческую практику региона.
Исполнять обязанности руководителя Татышлинского района будет первый заместитель главы администрации Ринат Магзумов. А вот в Стерлитамакском районе кадровых перестановок не произошло. На этой неделе там тоже состоялось заседание райсовета с участием главы республики. Основной вопрос на повестке – продолжит ли управлять районом Рита Самигуллина? Единогласным решением её кандидатуру переизбрали на новый срок.
На должности главы района Рита Самигуллина с 2024-го. В послужном списке два высших образования – биолога и юриста. Прошла путь от воспитателя в детском саду до преподавателя, а затем и директора многопрофильного колледжа в Мелеузе. Переизбрание на должность главы муниципалитета – итог закономерный. В Стерлитамакском районе за последние два года наблюдается рост по многим показателям. Отмечены спортивные, культурные достижения. Увеличиваются доходы и поступления в бюджет. Муниципалитет признали лучшим в номинации «Устойчивое экономическое развитие».
Именно за такие качества и хорошие результаты работы в первую очередь ценятся руководители. Главное, чтобы человек был нацелен на успех. И здесь неважно, мужчина ты или женщина. В Башкортостане уж точно на пол не смотрят. У руля районных администраций стоят шесть представительниц прекрасного пола.