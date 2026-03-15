В Башкирии реки могут вскрыться почти на неделю раньше срока

Реки Башкортостана могут вскрыться почти на неделю раньше срока. Об этом сообщает Росгидромет. Чтобы избежать подтопления, специалисты проводят профилактические работы. С мест, которые находятся в зоне риска, вывозится снег, идёт чернение льда, на случай необходимости подготовлены пункты для временного размещения жителей. Готовность номер один на водохранилищах, ну а спасатели тем временем принимают участие во всероссийский учениях.

Резкий подъём реки Юрмаш. Подтоплены семь садовых товариществ. В зоне риска – более тысячи участков. К счастью, это только легенда. Но уже не раз река и в самом деле угрожала жителям. На помощь брошены все силы. Спасатели рассредоточены. Совместно с Горзеленхозом специалисты устраняют ледовый затор.

Прохождение льда осложняют упавшие в русло реки деревья. Но и с этим удаётся справиться. Тем временем вода настигает садовые участки. Экстренная эвакуация необходима более 40 жителям, среди которых маленькие дети. Спасатели Управления гражданской защиты не оставляют в беде даже перепуганную кошку, которой непонятно, что же творится вокруг.

Специалисты проводят профилактические рейды, объясняют как вести себя в случае подтопления. Задействованы все: МЧС, Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям, УГЗ, полиция, администрация муниципалитетов.

Жителям рекомендуют также заранее задуматься о своей безопасности и сохранности имущества. Подготовка идёт и на водохранилищах республики.

Всё это отметки относительно уровня моря. Но к началу половодья нужно освободить место под весенние воды, поэтому ежесуточно идёт сброс воды. Павловское водохранилище – это не какой-то резервуар, а извилистое русло длиной в 150 км, которое в районе гидроэлектростанции перегорожено плотиной. И здесь как раз и происходит водосброс, которым и контролируется уровень. Поэтому и бурных потоков пока не видно. Но благодаря этим, казалось бы, небольшим сбросам к концу месяца уровень в водохранилище снизится более чем на полтора метра.

Весеннее половодье – это период, к которому готовятся все остальное время. А самая большая нагрузка на сотрудников приходится как раз перед таянием снега.

Ни одной свободной минуты. Ремонтные работы идут полным ходом. Павловская ГЭС выполняет две основные функции – это защита от паводков и выработка электроэнергии. Сейчас идёт ремонт гидроагрегатов – основного оборудования Павловской ГЭС. Мощь водного потока преобразуют в электричество. Казалось бы, большой объём воды на руку энергетикам. Но всё полезно в меру. Если таяние будет слишком быстрым, поток не успеют прогнать через механизм и сбрасывать придётся вхолостую.