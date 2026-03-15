Турист из Башкирии рассказал, как возвращался домой из-за конфликта на Ближнем Востоке

Уже третью неделю продолжается конфликт на Ближнем Востоке. Многие отдыхающие до сих пор не могут вернуться домой. В подвешенном состоянии оказались не только люди на курортах в ОАЭ, но и те, кто использовал арабскую республику как пересадочный пункт. Этот репортаж полностью отснял один из таких туристов, которому пришлось проделать по-настоящему извилистый путь на родину. Полная хронология путешествия одного человека – в нашем сюжете.

Леонид Егоров из Уфы отправился на остров Лангкави в Малайзии с пересадкой в Шардже ещё 23 февраля. Путешествие оплатил год назад – тогда ничего не предвещало беды. Да и в день выезда на Ближнем Востоке все было спокойно. Спустя несколько дней на райском острове в Юго-Восточной Азии стало понятно: тем же путем домой уже не выбраться.

К сожалению, сразу стало понятно, что мы тут будем предоставлены сами себе, потому что, по оценкам, 50 тысяч наших туристов сейчас находятся на Ближнем Востоке, и именно им нужна помощь, а транзитные пассажиры будут добираться сами. Леонид Егоров, турист

В такую же ситуацию попали многие «транзитники» из России. Авиакомпании не возвращали средства за отменённые рейсы, а зачисляли их на депозитные счета. Воспользоваться деньгами можно только для будущих перелётов, но не сейчас, когда билеты нужны срочно.

При этом ситуация хуже у тех, кто только собирается лететь с пересадкой через ОАЭ, потому что если отменить билет сейчас, то вернут только 10% от стоимости, то есть ты никуда не полетел и 90% денег потерял. Леонид Егоров, турист

Вместе с супругой и турагентом Леонид нашел альтернативный вариант возвращения – через Куала-Лумпур, Пекин и Иркутск. Спустя сутки билеты на эти рейсы подорожали уже на 20 тысяч рублей.

Отпуск незапланированно пришлось продлить на неделю – ближайшие доступные вылеты были только на 11 марта. За счет депозита в своем отеле Леонид переселился в другой, подешевле.

Вопрос с дешевым питанием на острове решался просто: утром – заварная лапша, вечером – поход на ночной рынок, где прямо при клиентах готовили недорогие блюда. Так прошли оставшиеся дни продленного отпуска.

Финальное испытание поджидало перед посадкой в самолет. Дешевые билеты домой были только с ручной кладью: багаж нужно было оставить в Малайзии, а все вещи поместить в рюкзаки.