Турист из Башкирии рассказал, как возвращался домой из-за конфликта на Ближнем Востоке

Уже третью неделю продолжается конфликт на Ближнем Востоке. Многие отдыхающие до сих пор не могут вернуться домой. В подвешенном состоянии оказались не только люди на курортах в ОАЭ, но и те, кто использовал арабскую республику как пересадочный пункт. Этот репортаж полностью отснял один из таких туристов, которому пришлось проделать по-настоящему извилистый путь на родину. Полная хронология путешествия одного человека – в нашем сюжете.
Леонид Егоров из Уфы отправился на остров Лангкави в Малайзии с пересадкой в Шардже ещё 23 февраля. Путешествие оплатил год назад – тогда ничего не предвещало беды. Да и в день выезда на Ближнем Востоке все было спокойно. Спустя несколько дней на райском острове в Юго-Восточной Азии стало понятно: тем же путем домой уже не выбраться.
В такую же ситуацию попали многие «транзитники» из России. Авиакомпании не возвращали средства за отменённые рейсы, а зачисляли их на депозитные счета. Воспользоваться деньгами можно только для будущих перелётов, но не сейчас, когда билеты нужны срочно.
Вместе с супругой и турагентом Леонид нашел альтернативный вариант возвращения – через Куала-Лумпур, Пекин и Иркутск. Спустя сутки билеты на эти рейсы подорожали уже на 20 тысяч рублей.
Отпуск незапланированно пришлось продлить на неделю – ближайшие доступные вылеты были только на 11 марта. За счет депозита в своем отеле Леонид переселился в другой, подешевле.
Вопрос с дешевым питанием на острове решался просто: утром – заварная лапша, вечером – поход на ночной рынок, где прямо при клиентах готовили недорогие блюда. Так прошли оставшиеся дни продленного отпуска.
Финальное испытание поджидало перед посадкой в самолет. Дешевые билеты домой были только с ручной кладью: багаж нужно было оставить в Малайзии, а все вещи поместить в рюкзаки.
11 марта Леонид выдвинулся в путь: с острова Лангкави в столицу Малайзии – Куала-Лумпур, оттуда ночным рейсом в Пекин, далее на Байкал, в Иркутск, а уже из Иркутска – домой в Уфу. И это лишь одна из тысяч историй.