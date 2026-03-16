В Башкирию приходит тепло: синоптики обещают до +10°C

В ближайшие два дня в республике сохранится погода без осадков. Об этом сообщили в Башгидрометцентре.

Сегодня, 16 марта, прогнозируется переменная облачность, местами туман и гололед. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер слабый, переменных направлений. Температура воздуха ночью составит -2, -7°C, днем – 0, +5°C. В горных районах днем воздух прогреется до +10°C.