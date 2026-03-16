В Башкирию вернулись грачи и начали строить гнезда

В национальном парке «Башкирия» зафиксировали массовый прилет грачей. Стая примерно из двухсот птиц кружила в небе и обустраивалась на деревьях возле Нугушского водохранилища.

Специалисты парка отмечают, что грачи традиционно возвращаются в регион в середине марта. Несмотря на прохладную погоду, птицы сразу приступают к привычным делам: занимают деревья, ремонтируют старые гнезда и собирают строительный материал – ветки, траву, шерсть животных.

В народе грачей издавна считают первыми вестниками весны. Вслед за ними обычно прилетают и скворцы.

В некоторые районы республики пернатые вернулись еще неделю назад.