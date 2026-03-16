Опасный туман: глава ГАИ Башкирии призвал водителей не рисковать

Начальник Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов обратился к автомобилистам в связи с ухудшением видимости на дорогах. Туман ожидается в ночные и утренние часы на отдельных участках трасс.

Руководитель советует по возможности переждать непогоду и не отправляться в поездку. Если же это необходимо, водителей призывают строго соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и интервал, включать фары, в том числе противотуманные. От необдуманных обгонов и опережений лучше отказаться.