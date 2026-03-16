На этой неделе жителей Башкирии ждет еще один выходной

Наступившая рабочая неделя в Башкирии продлится четыре дня. Пятница, 20 марта, объявлена выходным в связи с празднованием Ураза-байрам. Четверг, 19 марта, станет сокращенным днем.
В Гострудинспекции пояснили, что для тех, кто находится в отпуске, он продлевается на один день. Так как праздничные дни не включаются в число дней ежегодного оплачиваемого отпуска.
Работодателей предупредили: если сотрудника привлекают к работе в праздничный день, оплата должна производиться не менее чем в двойном размере. Либо по желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха (ст. 153 ТК РФ).