В Башкирии семья с ребенком застряла на снегоходе

Вчера, 15 марта, в селе Райманово Туймазинского района во время прогулки на снегоходе застряли три человека, включая ребенка. К счастью, им удалось выбраться самостоятельно. Медицинская помощь не потребовалась.

В Госкомитете РБ по ЧС сообщили, что с начала года в Систему-112 поступил 21 звонок от любителей активного отдыха, которые застряли на снегоходах.

Спасатели призывают жителей соблюдать осторожность: проверять технику, запас топлива и прогноз погоды, не садиться за руль в нетрезвом виде и не выезжать на лед без уверенности в его прочности.