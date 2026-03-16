В Уфе утвердили план празднования Ураза-байрам

20 марта мусульмане Башкирии отметят Ураза-байрам – праздник завершения священного месяца Рамадан. Торжественные мероприятия пройдут сразу на нескольких площадках города.

Празднование начнется с богослужений в 24 мечетях Уфы. В 8 утра верующие соберутся на коллективный намаз и праздничные проповеди. Прямую трансляцию можно будет увидеть на телеканалах «Вся Уфа» и БСТ.

С 11 до 16 часов перед мечетью «Ляля-Тюльпан» Центральное духовное управление мусульман России и международная ассамблея исламского бизнеса РБ проведут праздничное мероприятие. Гостей ждут концерт, халяль-ярмарка, детская анимация и угощение пловом.

Безопасность на площадках обеспечат полиция, сотрудники центра общественной безопасности и медики. Также в городе введут временные ограничения для транспорта. С 6 утра до 16 часов перекроют движение на улице Тукаева – от Цюрупы до Зайнуллы Расулева. Парковку возле «Ляля-Тюльпан» тоже закроют.

При этом муниципальные парковки 20 марта будут работать бесплатно. Общественный транспорт выйдет на линии по расписанию выходного дня. Подробную информацию можно найти на сайте администрации Уфы.