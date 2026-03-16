В Башкирии водителей предупредили о закрытии ледовой переправы

В Башкирии закрыли одну ледовую переправу. Она находилась в Караидельском районе на реке Уфе. Причиной стало потепление и изменение структуры льда. Об этом на оперативном совещании в ЦУРе сообщил председатель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.

Теперь в республике работают только две переправы – в Краснокамском и Бирском районах.

Спасатели напоминают: на переправах важно соблюдать знаки. На них указаны максимальная грузоподъемность и безопасная дистанция между машинами. Выходить на лед в несанкционированных местах опасно.