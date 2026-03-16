В Башкирии за неделю снег повредил кровли трех зданий

В республике участились случаи повреждения кровли из-за скопившегося снега. За минувшие выходные зафиксировано сразу три инцидента, сообщила на оперативном совещании правительства министр ЖКХ Башкирии Ирина Голованова.

Так, 14 и 15 марта частичное обрушение кровли произошло в многоквартирных домах в селе Краснохолмский на улице Фрунзе и в Уфе на улице Гоголя. Еще один случай зафиксирован в Нефтекамске – на проспекте Юбилейный под тяжестью снега частично обрушилась входная группа городского Центра культуры.

В связи с сезонными перепадами температуры и ростом числа инцидентов министр обратилась к главам муниципалитетов с призывом усилить контроль за своевременной уборкой снега и наледи с крыш жилых домов и соцобъектов, а также оперативно реагировать на сообщения о нависании льда и снега.