Глава Башкирии поручил усилить работу по уборке снега с крыш

Радий Хабиров поручил коммунальщикам усилить работу по уборке снега с крыш, а также приступать к ямочному ремонту. Об этом говорили на оперативном совещании в правительстве.
В МинЖКХ рассказали, что в последнее время поступает много сообщений о падении наледи с кровель зданий. Главам на местах необходимо оперативнее реагировать на сообщения о нависающей угрозе.
В свою очередь в Минтрансе рекомендовали властям на местах проводить ямочные ремонты по мере открытия дорог. Также глава республики заслушал доклад об организации освещения на трассе Р-240. На участке от Уфы до Стерлитамака протяжённостью 88 км его планируют полностью восстановить до 2 августа этого года. Об этом сообщил и.о. начальника Федерального управления автомобильных дорог «Приуралье» Дмитрий Горб.