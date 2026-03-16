В Уфе наградили работников ЖКХ

В честь профессионального праздника в Уфе наградили работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания. Лучшие представители отрасли были отмечены республиканскими и городскими наградами, а творческие коллективы подарили гостям праздничное настроение.

Столицу обслуживает более 200 управляющих компаний. Ежедневно на улицах столицы трудятся 850 дворников и 170 единиц коммунальной техники, чтобы обеспечить чистоту и порядок во дворах.