Боец СВО из Башкирии: «Дроны – это жизнь наших ребят»

Уроженец Зианчуринского района Алмаз Халиуллин два года назад подписал контракт и отправился в зону специальной военной операции. Он выносил товарища с поля боя под обстрелом, получил ранение, восстановился и снова вернулся в строй.
Сегодня «Алмаз» – в подразделении беспилотников, пишут в издании «Зианчуринские зори». Он уверен, что будущее за технологиями.
В его подчинении — и опытные ветераны, и новобранцы. Главной задачей командира боец считает не только тактику, но и боевой дух. Страх знаком каждому, важно уметь им управлять.
Тем временем в Башкирии продолжается набор на контрактную службу в войска беспилотных систем. Сайт башбат.рф и горячая линия 122 теперь содержат актуальную информацию в том числе о главных преимуществах службы оператора БПЛА.
Жители Башкирии, желающие заключить контракт на оказание услуг в рамках СВО, могут задавать вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы по вопросам контрактной службы в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащих и членстве их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграме. Готовы разъяснить будущим бойцам условия службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в проведении отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
