В Башкирии на спортобъектах внедряют технологии ИИ

В Башкортостане на спортивных объектах внедряют технологии искусственного интеллекта. Об этом Радию Хабирову доложили на оперативном совещании в правительстве. Так, во Дворце борьбы, Центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой и ещё ряде учреждений в пилотном режиме установили интеллектуальные камеры. Они ведут запись и анализируют происходящее в реальном времени: количество посетителей, в том числе постоянных, их пол и возраст, среднее время пребывания.
Одна из важных функций такой работы – безопасность. ИИ помогает оперативно реагировать на нештатные ситуации, повышая уровень доверия посетителей и персонала к спортобъектам. В будущем родители смогут получать уведомления, что ребёнок пришёл на тренировку и зашёл в зал. Глава Башкортостана подчеркнул, что искусственный интеллект необходимо внедрять в работу всех социальных учреждений.