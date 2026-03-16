В Башкирии на спортобъектах внедряют технологии ИИ

В Башкортостане на спортивных объектах внедряют технологии искусственного интеллекта. Об этом Радию Хабирову доложили на оперативном совещании в правительстве. Так, во Дворце борьбы, Центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой и ещё ряде учреждений в пилотном режиме установили интеллектуальные камеры. Они ведут запись и анализируют происходящее в реальном времени: количество посетителей, в том числе постоянных, их пол и возраст, среднее время пребывания.