В Башкирии ИИ помогает врачам и пациентам больницы

Искусственный интеллект помогает врачам и пациентам в Чекмагушевском районе. В местной больнице медики освоили нейросети и активно ими пользуются. Что может ИИ сейчас, как он работает и способен ли когда-нибудь заменить врача-человека?

Запись к врачу через регистратуру или колл-центр со временем уходит в прошлое. Теперь к специалисту можно прийти через государственный мессенджер MAX. Именно такой способ и выбрала жительница Чекмагуша Галина Кулькова. Женщина решила пройти обследование и записалась к врачу-терапевту.

Медицинская организация, специалист, удобная дата и время визита – графы, которые требуется заполнить. После записи на телефон придёт подтверждение, а в случае чего, в любой момент приём можно отменить или перенести. При этом цифровой сервис позволяет запланировать визит не только себе, но и близким.

Эксперты подчёркивают, что новый способ упрощает доступ к медицинским услугам, а также экономит время как пациентов, так и врачей. К примеру, если курс лечения завершён и трудоспособность восстановлена, для закрытия листка нетрудоспособности больше не нужно посещать поликлинику. Всё можно сделать онлайн во время телемедицинской консультации.

Вот так, не выходя из дома, пожилая жительница отдалённого населённого пункта в районе получает телемедицинскую консультацию от врача-терапевта. До этого у пенсионерки была очная встреча, теперь – онлайн. Доктор комментирует результаты её анализов, отвечает на вопросы, а если нужно, выпишет рецепт.