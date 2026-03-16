В Уфе прошла коллегия Министерства предпринимательства и туризма Башкирии

Количество субъектов МСП в регионе планируется увеличить до 154 тысяч к концу 2026 года. Об этом было объявлено на итоговой коллегии Министерства предпринимательства и туризма Башкортостана. По итогам прошлого года их число уже достигло почти 151 тысячи, показав рост на 6,4%, при этом количество самозанятых превысило 343 тысячи человек.
В ходе мероприятия также отметили успехи в туристической сфере. В 2025 году государственную поддержку на развитие инфраструктуры получили 32 проекта на общую сумму более 100 млн рублей. Кроме того, была отмечена позитивная динамика в сфере креативных индустрий, где число субъектов МСП за год выросло на 30,8%.