В Уфе прошла коллегия Министерства предпринимательства и туризма Башкирии

Количество субъектов МСП в регионе планируется увеличить до 154 тысяч к концу 2026 года. Об этом было объявлено на итоговой коллегии Министерства предпринимательства и туризма Башкортостана. По итогам прошлого года их число уже достигло почти 151 тысячи, показав рост на 6,4%, при этом количество самозанятых превысило 343 тысячи человек.