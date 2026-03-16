В Уфе пенсионеры и люди с ОВЗ шьют изделия для бойцов СВО

В Уфе пенсионеры и граждане с ограниченными возможностями здоровья с самого начала спецоперации помогают бойцам. Различные изделия для солдат СВО они шьют в мастерской, созданной на базе городской организации инвалидов «МИР».

С сосредоточенным видом Альфия Молчанова разглядывает алое полотно. Пока это лишь неприметный кусок ткани, но в умелых руках уже совсем скоро он превратится в полноценное изделие. Одно из многих, что в дальнейшем отправят в зону спецоперации.

В качестве помощи: одежда, нижнее белье, одеяла, противопролежневые подушки и сумки для эвакуации. В последние женщины вкладывают не только душу, но и иконку, чтобы каждого бойца на передовой берёг Бог.

Заниматься волонтёрством участницы мастерской начали в 2023 году. Создавалась она на базе Уфимской городской организации инвалидов «МИР», как творческая студия, её основатель – Ирина Проскурякова. Рукоделием женщина увлекается уже давно, но организовать мастерскую решила после того, как узнала о серьёзном заболевании.

Существует в организации и студия живописи, занятия проводит Виктория Вознюк. По её словам, рисование – не только помогает самовыражению, но и снижает стресс. В состоянии эмоционального напряжения женщина то и дело пребывала последние годы, живя в Донецке. Переехав в столицу Башкортостана, она продолжила заниматься любимым делом, и теперь приобщает к искусству своих учеников.

Творчество исцеляет душу, и участницы студии «Свет танца» – тому подтверждение. Кроме людей с ОВЗ здесь также занимаются пенсионеры. Коллектив регулярно обновляется, появляются новые лица.

Свои творческие навыки артисты уже неоднократно демонстрировали на различных конкурсах. Причём танцы весьма разнообразны: народные, латиноамериканские, вальс и многие другие.

В этом году организация «МИР» отметит свой юбилей, 10 лет назад её основал Владимир Горбунов. Что такое жить с инвалидностью мужчина знает не понаслышке: много лет назад в ДТП мужчина получил серьёзные травмы обеих ног, но это не помешало ему радоваться жизни и всячески помогать людям. Например, в «МИРЕ» граждане с ограниченными возможностями могут получить юридическую помощь и устроиться на работу.