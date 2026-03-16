Камеры с ИИ, уборка снега и ямочный ремонт: основные темы оперативки с Радием Хабировым

В школах и соцучреждениях республики будут устанавливать камеры с искусственным интеллектом. Такие уже появляются на спортобъектах. Об этом говорили на оперативном совещании в правительстве, на котором затронули и ряд других тем. Радий Хабиров поручил коммунальщикам усилить работу по уборке снега с крыш, а также приступать к ямочному ремонту.
Подсчёт посетителей на ключевых спортобъектах теперь идёт в реальном времени. Камеры с искусственным интеллектом определяют, в том числе, пол и возраст гостей. Вот, например, залы Дворца борьбы как на ладони. Умная система позволяет наблюдать за тренировками и состязаниями удалённо.
Но одна из важнейших функций такой работы – безопасность. Нейросеть помогает оперативно реагировать на нештатные ситуации. В будущем родители смогут получать уведомления, что ребёнок пришёл на тренировку и зашёл в зал.
В начале марта глава республики на оперативном совещании назвал полным безобразием ситуацию с освещением на трассе Р-240 от Уфы до Стерлитамака. И вот, спустя две недели чиновники доложили, что до конца августа планируют наладить этот вопрос.
В продолжение дорожной тематики: снег уже активно тает, открываются ямы. В Минтрансе рекомендовали властям на местах оперативно проводить ремонтные работы.
Ещё одна сезонная тема: из-за потепления и таяния снега во многих муниципалитетах фиксируют падение наледи с кровель, где-то крыши и вовсе не выдерживают и рушатся. Чиновникам на местах поручено усилить работу по уборке, чтобы предотвратить негативные последствия.
Башкортостан – на первом месте среди крупнейших регионов страны по реализации программы социальной догазификации. Темпы работ – порядка 130 подключений домов в день. Помимо сёл, «голубое топливо» проводят до садовых домовладений. В список попадают более 430 СНТ. Существенным подспорьем стали сертификаты, которые позволяют льготным категориям граждан подключать газ за счёт бюджетных средств.