Жителям Башкирии рассказали о новых условиях семейной ипотеки

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 30 марта представить предложения об изменении условий для выдачи семейной ипотеки гражданам с детьми на вторичное жильё. Программа существует с прошлого года и охватывает уже 901 населённый пункт страны, в Башкортостане это 11 малых городов. На каких условиях сейчас можно получить квадратный метр вдали от мегаполисов и как оценивают ситуацию на рынке недвижимости эксперты?

Пока сын учится в девятом классе, Альфия Масликова решила действовать на опережение: она помогла ему решить жилищный вопрос. По субсидированной ставке почти в 3% купила однокомнатную квартиру в Уфе в новостройке за 4 миллиона 800 тысяч рублей, без первоначального взноса.

Будет на два года, ключи получу через год. Пока ребёнок будет учиться в школе, квартира будет сдаваться в аренду. У меня будет платёж 15 тысяч 500 рублей. Решила, что это хорошая инвестиция в будущее моего ребёнка.

Альфия Масликова

Однокомнатные квартиры и студии приобретают и по семейной ипотеке в столице. Эксперты фиксируют, что после нововведений, с первого февраля, люди стали меньше покупать жильё в новостройках. Однако на рынок недвижимости изменения существенно не повлияли.

Конечно же, это базовая программа, которая субсидируется застройщиками. Есть разновидность базовой программы, как траншевая ипотека, она становится популярной среди наших клиентов. Но и плюс ко всему, ключевая ставка Центрального банка снижается, и рынок вторичного жилья начинает оживать, и ипотека уже выдаётся на вторичку.

Артур Валитов, руководитель коммерческих проектов компании

Семейная ипотека на вторичное жильё в стране действует с апреля прошлого года. Квартиру можно получить лишь один раз и только в малых городах России. В Башкортостане под проект попадают 11. Одобрить могут супругам с одним и более детьми до шести лет под 6% на срок до 30 лет. Сумма кредита – от 300 тысяч до 6 миллионов рублей.

Приобрести жильё по программе на вторичном рынке можно только в 901 населённом пункте России. При этом многоэтажка не должна быть старше 20 лет, не признана аварийной, а предыдущие владельцы не приобретали там квартиру по семейной ипотеке с аналогичными условиями, а также не имели родства с покупателями и не являлись бизнес-партнёрами.

Президент Владимир Путин поручил федеральному правительству представить варианты по изменению условий выдачи льготной ипотеки. Ведь программа может увеличить рождаемость, помочь молодым людям обрести свой дом в развитых городах, где уже есть поликлиники, школы, детские сады.

Эксперты отмечают, что пока жители малых городов и семьи в основном стараются купить жильё в столице. В нынешних реалиях получить одобрение в банке на кредит или льготную ипотеку становится всё сложнее.

Вы должны подтвердить свой доход через «Госуслуги», у вас должна быть небольшая кредитная нагрузка, то есть суммарное количество оплачиваемых кредитов должно позволять уплачивать и ипотечный кредит, но и банк будет смотреть вашу кредитную историю.

Камила Фазлыева, директор Национального агентства развития рынка недвижимости

Специалисты Банка России говорят, что люди стали массово продавать взятые в ипотеку квартиры. Более миллиарда рублей граждане отдали, чтобы погасить долги. Аналитики прогнозируют сокращение выдачи льготных программ, снижение процентных ставок по рыночной ипотеке. Тем жителям Башкортостана, которые планируют обрести свой дом, рекомендуют копить на первоначальный взнос по региональной программе «Жилстройсбережения».

