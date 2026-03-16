Жителям Башкирии рассказали о новых условиях семейной ипотеки

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 30 марта представить предложения об изменении условий для выдачи семейной ипотеки гражданам с детьми на вторичное жильё. Программа существует с прошлого года и охватывает уже 901 населённый пункт страны, в Башкортостане это 11 малых городов. На каких условиях сейчас можно получить квадратный метр вдали от мегаполисов и как оценивают ситуацию на рынке недвижимости эксперты?

Пока сын учится в девятом классе, Альфия Масликова решила действовать на опережение: она помогла ему решить жилищный вопрос. По субсидированной ставке почти в 3% купила однокомнатную квартиру в Уфе в новостройке за 4 миллиона 800 тысяч рублей, без первоначального взноса.

Будет на два года, ключи получу через год. Пока ребёнок будет учиться в школе, квартира будет сдаваться в аренду. У меня будет платёж 15 тысяч 500 рублей. Решила, что это хорошая инвестиция в будущее моего ребёнка. Альфия Масликова

Однокомнатные квартиры и студии приобретают и по семейной ипотеке в столице. Эксперты фиксируют, что после нововведений, с первого февраля, люди стали меньше покупать жильё в новостройках. Однако на рынок недвижимости изменения существенно не повлияли.

Конечно же, это базовая программа, которая субсидируется застройщиками. Есть разновидность базовой программы, как траншевая ипотека, она становится популярной среди наших клиентов. Но и плюс ко всему, ключевая ставка Центрального банка снижается, и рынок вторичного жилья начинает оживать, и ипотека уже выдаётся на вторичку. Артур Валитов, руководитель коммерческих проектов компании

Семейная ипотека на вторичное жильё в стране действует с апреля прошлого года. Квартиру можно получить лишь один раз и только в малых городах России. В Башкортостане под проект попадают 11. Одобрить могут супругам с одним и более детьми до шести лет под 6% на срок до 30 лет. Сумма кредита – от 300 тысяч до 6 миллионов рублей.

Приобрести жильё по программе на вторичном рынке можно только в 901 населённом пункте России. При этом многоэтажка не должна быть старше 20 лет, не признана аварийной, а предыдущие владельцы не приобретали там квартиру по семейной ипотеке с аналогичными условиями, а также не имели родства с покупателями и не являлись бизнес-партнёрами.

Президент Владимир Путин поручил федеральному правительству представить варианты по изменению условий выдачи льготной ипотеки. Ведь программа может увеличить рождаемость, помочь молодым людям обрести свой дом в развитых городах, где уже есть поликлиники, школы, детские сады.

Эксперты отмечают, что пока жители малых городов и семьи в основном стараются купить жильё в столице. В нынешних реалиях получить одобрение в банке на кредит или льготную ипотеку становится всё сложнее.

Вы должны подтвердить свой доход через «Госуслуги», у вас должна быть небольшая кредитная нагрузка, то есть суммарное количество оплачиваемых кредитов должно позволять уплачивать и ипотечный кредит, но и банк будет смотреть вашу кредитную историю. Камила Фазлыева, директор Национального агентства развития рынка недвижимости