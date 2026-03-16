В Уфе провели уникальную операцию пациенту с онкологией

В Уфе провели уникальную операцию – видеоассистированную резекцию пищевода пациенту с онкологией. Врачи Республиканского клинического онкологического диспансера под руководством московского специалиста, ведущего хирурга-онколога страны Андрея Рябова, удалили часть поражённого органа и реконструировали желудок. При этом всё сделали через маленькие проколы – без больших разрезов.

У пациента на операционном столе – язвенная болезнь, и он ежегодно проходил обследования. Однако в феврале во время очередного осмотра врачи нашли образование. С диагнозом «рак пищевода первой стадии» онкологи приняли решение незамедлительно оперировать.

Процесс сложный и проходит в два этапа. Сначала хирурги делают небольшие проколы в брюшной стенке. При помощи камеры и тонких инструментов формируют из желудка трубочку – это будущий новый пищевод.

Второй этап – это работа в грудной клетке. Там также через маленькие проколы с помощью торакоскопии удалят поражённую часть пищевода. Дальше, в правой половине груди соединят подготовленную трубочку из желудка с оставшейся частью пищевода.

Обычно резекцию проводят открытым способом, делая большие разрезы на животе и груди около 15 сантиметров. Как следствие – долгое восстановление и сильная боль. Теперь же их заменяют отдельные проколы по 10 миллиметров.

Как говорят сами онкологи, это высший пилотаж хирургии: работа рядом с сердцем и крупными сосудами, а любое неточное движение может стоить жизни. Поэтому торакальная хирургия доверена только самым сильным профессионалам.