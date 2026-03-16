Жителям Башкирии рассказали о новом ГОСТе для собак-поводырей

В России появится ГОСТ на собаку-поводыря. Впервые разработанный стандарт введут с 1 июля. К животному установлены требования к социализированности, работоспособности, послушанию, а также к поведению при сопровождении инвалида по зрению на маршруте, в общественном транспорте и при пересечении проезжей части дороги. Применение нового регламента, заявили в Росстандарте, поможет специалистам в сфере социальной реабилитации.

Кажется, сама судьба ратовала за то, чтобы они нашли друг друга. Все совпадения – это лишь счастливая случайность. Но собаку-проводника и вправду подбирают под каждого незрячего тщательно, только по другим критериям: учитывается рост, вес, характер и образ жизни будущего хозяина.

Денису Теодор подошёл идеально. Собака вписалась даже в студенческую среду, когда его хозяин решил поступить в медколледж. Он сопровождает мужчину на каждом занятии. Теодор сам несказанно рад такому повороту: теперь он купается в любви сокурсниц Дениса, никаких проблем не возникает. Собака-проводник – это хорошо обученный помощник, отобранный из большого количества щенят.

Достаточно дать команду – собака также поможет найти свободное место в автобусе, лестницу, пешеходный переход, не позволит хозяину упасть в открытый колодец, отведёт от проезжей части.

Алина, как и Денис, обучается на массажиста в Уфимском медколледже. И студенты, и преподаватели понимают необходимость нахождения собак в здании. Но бывает, что незнакомые люди могут не пустить в магазин или накричать, требуя надеть намордник, хотя этого как раз делать и нельзя.

Чтобы получить такого помощника бесплатно, ждать нужно около двух лет. Их готовят в Подмосковном центре. А Анна Бергин стала сама заниматься обучением поводырей. Вместо лабрадоров предпочтение отдаёт таким же спокойным и дружелюбным монгольским овчаркам. У них есть одна значимая особенность – они гипоаллергенны. Обучение длится около 9 месяцев: это сложный и долгий путь.

