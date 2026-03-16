В Башкирии садоводы готовятся к новому сезону

С началом весны садоводы приступили к активной подготовке к новому сезону. В магазинах уже вырос спрос на семена и товары для работы с рассадой. На что стоит обратить внимание при покупке саженцев и как не допустить ошибок на старте?

А без фанатизма обойтись тяжело. С приходом тепла заядлые садоводы с головой погружаются в процесс посадки. Самое важное здесь – это грунт. От того, в какую среду попадут семена, зависит весь урожай. Специалисты рекомендуют использовать торф как нейтральный вариант без сорняков. На одной земле уживаются как декоративные, так и овощные культуры.

В этот период хочется посадить всё и сразу, но не стоит спешить и лучше подойти к вопросу покупки семян ответственно. Здесь нужно обратить внимание на поставщика. Выбираем только тех, чьи семена и саженцы прошли проверку на качество, чистоту и наличие вредителей и болезней.