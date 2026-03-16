Башкирскую Ay Yola назвали лучшей поп-группой года

Музыканты получили награду на сцене национальной музыкальной премии «Виктория» – одной из самых престижных музыкальных наград России, которая отмечает главные достижения в индустрии. Как рассказали участники известной группы из Башкирии, победа стала для них настоящей неожиданностью.
В номинации была серьёзная конкуренция: за статуэтку также боролись «Моя Мишель», «Руки Вверх!», A’Studio и V-Teens. Напомним, клип на песню «Ай, былбылым» Ay Yola и певицы Алсу набрал два миллиона просмотров. Премьера состоялась 7 января.