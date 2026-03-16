ФК «Уфа» одержал победу над саратовским «Соколом»

Для меня важно забивать в каждой игре и помогать команде. Но сегодня – особенный случай, потому что это мой день рождения. Я соскучился по стадиону и болельщикам. Уверен, я могу принести команде больше голов. Надеюсь, в следующей игре я забью снова.

Дилан Ортис, нападающий ФК «Уфа»