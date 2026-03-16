ФК «Уфа» одержал победу над саратовским «Соколом»

Футбольный клуб «Уфа» обыграл саратовский «Сокол» в 24-м туре Первой лиги. Этот матч стал для уфимцев возвращением на домашний стадион после зимней паузы. В концовке первого тайма нападающий Дилан Ортис заработал пенальти и сам его реализовал. Позже соперник остался в меньшинстве после удаления Амира Кахримановича.
На 74-й минуте матча хорват Филип Мрзляк установил окончательный счёт встречи – 2:0. Победа помогла «Уфе» оторваться на семь очков от преследователей в турнирной таблице, однако команда всё ещё продолжает борьбу за сохранение прописки в лиге. Следующий матч также пройдёт на «Нефтянике» 21 марта, уфимцы сыграют с ульяновской «Волгой».