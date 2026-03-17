Власти Башкирии обсудили вопросы реформы обращения с ТКО

Республика получила положительную оценку федерального штаба как регион, уделяющий серьезное внимание созданию объектов циклической экономики. Об этом сообщили на совещании по вопросам реализации реформы обращения с ТКО и выполнения поручений федерального центра.

При этом также в ходе заседания было доложено, что с начала года число жалоб на вывоз мусора выросло на 335 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 853 обращения. Основные претензии жителей касаются несвоевременного вывоза отходов и состояния контейнерных площадок, при этом были зафиксированы случаи некорректного заполнения данных в ГИС «ТКО-Башкортостан 2.0».