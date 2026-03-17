Пенсионерка из Мариуполя, эвакуированная в Башкирию, вернулась на родину

Женщина, родившаяся в подвале мариупольского дома во время бомбёжек в 1943 году и много лет проработавшая на металлургическом комбинате, последнее время находилась в доме-интернате в Октябрьском. Несмотря на то, что её сын и внук живут за границей, Анна Павловна решила вернуться в родной город и обратилась за содействием к активистам. При поддержке Министерства труда и социальной защиты республики и коллектива интерната волонтёры организовали её транспортировку.