Уфимца арестовали за поджог квартиры супруги и угрозы по СМС

Калининский районный суд Уфы изменил меру пресечения 44-летнему мужчине, обвиняемому в поджоге квартиры супруги. Вместо запрета определенных действий его заключили под стражу.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов РБ, 17 января обвиняемый умышленно поджег квартиру, принадлежащую его жене. Огонь уничтожил имущество на сумму более 1 млн рублей. Изначально суд запретил мужчине общаться с участниками процесса, за исключением адвоката и официальных лиц.