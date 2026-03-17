Уфимца арестовали за поджог квартиры супруги и угрозы по СМС

Калининский районный суд Уфы изменил меру пресечения 44-летнему мужчине, обвиняемому в поджоге квартиры супруги. Вместо запрета определенных действий его заключили под стражу.
Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов РБ, 17 января обвиняемый умышленно поджег квартиру, принадлежащую его жене. Огонь уничтожил имущество на сумму более 1 млн рублей. Изначально суд запретил мужчине общаться с участниками процесса, за исключением адвоката и официальных лиц.
Однако, игнорируя запреты, обвиняемый продолжил отправлять потерпевшей и свидетелю СМС с угрозами. В связи с этим следователь запросил ужесточение меры. Суд ходатайство удовлетворил и отправил мужчину под стражу до 17 апреля. Постановление в законную силу не вступило.