В Башкирии у многодетной пары родился пятый ребенок

В деревне Яйкарово Абзелиловского района произошло радостное событие – у Альфреда и Эльмиры Галяутдиновых родился пятый ребенок. Мальчика назвали Эмилем.
Супруги воспитывают теперь четырех сыновей и дочку. Старший Арсений уже учится в колледже и увлекается волейболом. 13-летняя Эльвина помогает маме по хозяйству, а 8-летний Ильсен – школьник. С мамой дома остаются двое младших: Арслан, которому три года, и новорожденный Эмиль.
Глава семьи Альфред Галяутдинов работает водителем самосвала в Магнитогорске, увлекается техникой. Эльмира посвящает свободное время вязанию. В Госкомитете РБ по делам юстиции пожелали многодетной семье здоровья, благополучия и счастья.
