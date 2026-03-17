В Башкирии в желудке девочки обнаружен плотный комок волос

Врачи Раевской ЦРБ пришли на помощь 16-летней девочке с плотным комком волос в желудке. Об этом рассказал министр здравоохранения Айрат Рахматуллин.

Подросток обратилась в медицинское учреждения с жалобами на боли в желудке. Врачи сразу подумали на инородное тело в животе. Девочки назначили фиброгастродуоденоскопию. Во время обследования врачи обнаружили редкое патологическое состояние, при котором проглоченные волосы скапливаются в желудке, не перевариваются и со временем формируют плотный конгломерат.

К счастью, серьёзных последствий удалось избежать. Сейчас подросток находится под наблюдением и получает необходимую помощь.

Фото: министерство здравоохранения РБ. 

