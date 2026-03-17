В Башкирии из-за ошибки навигатора два брата застряли в лесу

В ночь с 16 на 17 марта помощь спасателей потребовалась двум жителям Баймака. Об этом рассказали в Госкомитете по ЧС.

Два брата отвезли на «Ниве» родственника в пионерский лагерь «Юлдаш». На обратном пути мужчины поехали по неверному маршруту и застряли в снегу. Самостоятельно выбраться из западни они не смогли.

Братья смогли передать сигнал бедствия по системе «Эра-Глонасс». Спасатели прибыли на место и эвакуировали застрявших до Сибая. Медицинская помощь братьям не потребовалась.