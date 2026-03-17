Башкирия готовится к сильному половодью

В некоторых округах России ожидается половодье выше нормы. К опасным последствиям таяния снега готовятся и в Башкирии.
Выше нормы уровни воды ожидаются в Центральном и Приволжском федеральных округах, а также на Урале, юге Дальнего Востока и в Сибири.
В МЧС напомнили, что безопасное прохождение паводка зависит от готовности водохранилищ принимать воду, состояния дамб, мостов и подмостовых пространств. В республике активная фаза половодья ожидается в ближайшее время. На этот период экстренные службы переведут на круглосуточную работу. Развитие паводка зависит от температуры воздуха и количества осадков во второй половине марта и апреле.