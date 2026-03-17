Башкирия готовится к сильному половодью

В МЧС напомнили, что безопасное прохождение паводка зависит от готовности водохранилищ принимать воду, состояния дамб, мостов и подмостовых пространств. В республике активная фаза половодья ожидается в ближайшее время. На этот период экстренные службы переведут на круглосуточную работу. Развитие паводка зависит от температуры воздуха и количества осадков во второй половине марта и апреле.