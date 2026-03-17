В Башкирии рабочего завалило горной массой и затянуло в дробилку

Гострудинспекция начала расследование несчастного случая, в результате которого погиб 48-летний работник. Трагедия произошла 9 марта в Белорецком районе.

По данным ведомства, слесарь-ремонтник попытался самостоятельно очистить вибропитатель, подающий породу на щековую дробилку. В этот момент произошел обвал налипшей горной массы. Работника завалило и затянуло в механизм. От полученных травм мужчина скончался.