В Уфе запустили весенний отборочный интенсив «Школы 21+»

Весенний набор установил гендерный рекорд: впервые количество девушек превысило 30%, а среди участниц есть мамы в отпуске по уходу за ребенком. Столь значительное увеличение женской аудитории закономерно повлияло на рейтинг направлений: наиболее востребованной специальностью интенсива стал дизайн интерфейсов.

«Школа 21+» продолжает формировать ИТ-экосистему региона, активно взаимодействуя с бизнесом и образовательными учреждениями. Подтверждением этому стало подписание соглашения с Башкирской академией госслужбы и управления, которое состоялось в день запуска интенсива. Кроме того, интерес к ИТ-среде подтверждается статистикой: ветка обучения по кибербезопасности вошла в тройку самых популярных, а на прошедшей неделе школа уже выступала площадкой для профильного форума в этой сфере.