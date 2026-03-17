В России утвердили стандарт оказания услуг ногтевого сервиса

В России утвержден первый детализированный стандарт оказания услуг ногтевого сервиса. Документ разработан Росстандартом и вступит в силу 30 апреля 2026 года. Новый ГОСТ устанавливает единые требования к оказанию услуг и содержит пошаговые инструкции для мастеров маникюра и педикюра – от временных рамок и технологии проведения процедуры до перечня необходимых материалов и инструментов. Цель документа – привести услуги к единому знаменателю качества.
Маникюр, педикюр и различные спа-уходы – ритуал, который для миллионов женщин означает отдых и заботу о себе. Гульшат Осипова на протяжении пяти лет является постоянной клиенткой салона красоты и в первую очередь выбирает качество обслуживания.
За чистотой, стерильностью инструментов и соблюдением всех норм следит большинство салонов красоты. Ведь люди приходят не просто за красивыми ногтями, а за безопасной услугой, после которой не возникнет проблем со здоровьем.
Новый ГОСТ впервые детально регламентирует пошаговые инструкции порядка 15 видов услуг. Особое внимание в стандарте уделено санитарным аспектам. Отдельные разделы посвящены временным нормативам.
В этом документе на 19 страницах представлены карты технологических процессов всех видов маникюра, педикюра и прочих услуг ногтевого сервиса – от последовательности действий, используемых препаратов и инструментов до времени исполнения процесса. Каждый пункт разработан и направлен на безопасность обслуживания клиента.
Стоит отметить, что новый ГОСТ – не инструмент тотального контроля и внезапных проверок. Его задача – стать методической основой для салонов, которые хотят работать качественно, а также для учебных центров, где готовят будущих мастеров.
Теперь у клиентов и специалистов индустрии есть единая система координат. К тому же положения тесно связаны с законом «О защите прав потребителей». Это значит, что в случае спора о качестве услуги ГОСТ может стать решающим аргументом как для клиента, так и для салона. Ознакомиться со стандартом можно на сайте protect.gost.ru, а приобрести официальное издание ГОСТа – в Фонде стандартов Регионального центра Росстандарта в Башкортостане.