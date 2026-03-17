В Башкирии жители с. Алакаево третий раз участвуют в конкурсе «Трезвое село»

Жители села Алакаево Ишимбайского района в этом году в третий раз участвуют в республиканском конкурсе «Трезвое село». В 2020 году они становились обладателями гран-при на муниципальном этапе, а в прошлом получили сертификат на 200 тысяч рублей.

В рамках конкурса на сцене местного ДК выступили творческие коллективы из Алакаево, Верхнего Армета, Нижнего Армета, Верхотора и поселка Нефтяник с песнями на башкирском, русском и татарском языках. Музыкальные подарки привезли гости из села Табылды Стерлибашевского района, которые тоже являются участниками этого конкурса.

