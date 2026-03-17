Житель Башкирии получил 8 лет колонии за покушение на убийство

Салаватский городской суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в покушении на убийство и нескольких кражах.

По данным прокуратуры, в августе 2025 года во время застолья между мужчинами вспыхнул конфликт. Подсудимый подошел к лежащему на кровати оппоненту и несколько раз ударил его обухом топора по голове. Потерпевший получил тяжкий вред здоровью.

Кроме того, с марта по июль того же года осужденный совершил серию хищений, причинив ущерб на сумму более 114 тысяч рублей.