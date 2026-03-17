Трое жителей Башкирии предстанут перед судом за организацию казино

Белебеевская межрайонная прокуратура утвердила обвинительные заключения в отношении троих местных жителей. Они обвиняются в незаконной организации и проведении азартных игр.

По версии следствия, один из фигурантов арендовал два нежилых помещения и организовал там игровые клубы с использованием специального оборудования. К работе он привлек двоих знакомых, которые выполняли функции администраторов, охранника и кассира-оператора.