Названы сроки ледохода на реках Уфы

Вскрытие рек Белая, Уфа и Дема произойдет в первой декаде апреля. Об этом на заседании комиссии по ЧС в мэрии сообщила замначальника Башгидрометцентра Вилора Горохольская.

Город готовится к ежегодным подтоплениям низинных участков. Спасательные службы приведены в готовность: в случае опасности жителей эвакуируют, с приусадебных участков будут откачивать воду. В Уфе созданы 8 противопаводковых комиссий и 14 штабов, подготовлен 41 пункт временного размещения, способный принять более 5 тысяч человек.