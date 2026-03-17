Названы сроки ледохода на реках Уфы

Вскрытие рек Белая, Уфа и Дема произойдет в первой декаде апреля. Об этом на заседании комиссии по ЧС в мэрии сообщила замначальника Башгидрометцентра Вилора Горохольская.
Город готовится к ежегодным подтоплениям низинных участков. Спасательные службы приведены в готовность: в случае опасности жителей эвакуируют, с приусадебных участков будут откачивать воду. В Уфе созданы 8 противопаводковых комиссий и 14 штабов, подготовлен 41 пункт временного размещения, способный принять более 5 тысяч человек.
Как доложил руководитель Управления гражданской защиты Руслан Шайдуллин, уже проведены учения подразделений МЧС и смотры техники. В районе мостов на Деме и Белой, а также у озера Долгое специалисты провели чернение и распиловку льда, чтобы ослабить его перед ледоходом.