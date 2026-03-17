В Башкирии запустили три новых сельхозпроизводства

В Стерлитамакском районе дали старт работе новой ферме молочно-товарного комплекса имени Калинина, в Дуванском – молочного комплекса СХП «Рассвет», в Мелеузовском – убойного комплекса «СП Ашкадарский». Отмечу, что все три инвестпроекта реализовали при участии республики, два из них имеют статус приоритетных. Мы продолжаем активно поддерживать сельхозпредприятия Башкортостана и рады, что они не останавливают свое развитие, несмотря на непростые времена. Это находит отражение и в цифрах. Так, по итогам 2025 года индекс производства сельхозпродукции вырос на 6,8%, тогда как в среднем по России – на 4,9%. Это неплохой результат, который мы обязательно постараемся приумножить. «АгроКомплекс» – одно из ключевых отраслевых мероприятий. Сегодня к нам приехали представители 350 компаний из 37 регионов, партнеры из Беларуси и Китайской Народной Республики, спикеры со всей страны и из-за рубежа. Делимся опытом, налаживаем новые связи, ведем переговоры. На полях форума также заключили с «Росагролизингом», нашим надежным партнером, соглашение о создании в регионе машинно-технологической компании. МТК позволит аграриям получать доступ к современной высокопроизводительной технике без необходимости формировать собственный парк машин.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан