В Уфе начал работу Агропромышленный форум

В Уфе стартовали Агропромышленный форум и 36-я международная выставка «Агрокомплекс». В столицу республики съехались участники из 37 регионов России, а также гости из Беларуси и Китая. Об этом написал на своих страницах в социальных сетях Глава Башкортостана.

В рамках церемонии открытия состоялось подписание соглашения с «Росагролизингом» о создании в республике машинно-технологической компании. Таким образом, сельхозпроизводители получат доступ к современной технике без больших затрат. Это новое направление работы региона и лизингового предприятия.