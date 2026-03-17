Три брата из Башкирии защищают Родину в зоне СВО

В специальной военной операции участвуют три брата из Салаватского района. Все они проявили мужество и стойкость при выполнении боевых задач, сообщили в администрации муниципалитета.

Младший из братьев – Булат Афтахов, из деревни Ахуново, был мобилизован осенью 2022 года. За отвагу и решительность его наградили медалями «За отвагу», Жукова, «За боевые отличия», а также медалью Шаймуратова.

Родной брат Булата Ильмир Афтахов отправился в зону СВО добровольцем в 2024 году, заключив контракт. В боях «Плотник» получил два ранения и лишился правой руки. Удостоен ордена Мужества.

Двоюродный брат Вадим Афтахов из Малояза участвует в спецоперации с 2023 года. Четырежды был ранен, но каждый раз возвращался в строй. Начинал штурмовиком, теперь служит в медицинском взводе – спасает раненых на передовой. Награжден двумя медалями «За отвагу», медалью «Участник СВО» и Жукова.

В администрации района отметили, что братья Афтаховы – пример настоящей преданности и силы духа, которым гордится их малая родина.

