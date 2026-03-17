В Уфе прошло памятное мероприятие ко дню рождения Рудольфа Нуреева

В Уфе прошло памятное мероприятие, посвященное дню рождения Рудольфа Нуреева. Студенты и преподаватели Башкирского хореографического колледжа возложили цветы к памятнику легендарному танцовщику, расположенному рядом с Башкирским театром оперы и балета.

Этот жест стал данью уважения земляку, чье имя прогремело на весь мир. Именно на сцене этого театра начинался творческий путь Нуреева, и именно здесь, посмотрев в детстве балет «Журавлиная песнь» вместе с матерью, он навсегда проникся магией танца.