В Уфе начался активный ямочный ремонт дорог

С наступлением весны дорожные службы перешли в режим активной ликвидации аварийной ямочности. Как сообщили в мэрии Уфы, работы ведутся круглосуточно: в каждую смену на магистрали выходят до 10 бригад и порядка 10 единиц спецтехники. С начала года дорожники уже уложили более 130 тонн смеси, закрыв порядка 830 квадратных метров дефектов.

В администрации подчёркивают – сейчас это лишь временная мера для безопасности движения. Как только установится стабильное тепло, город ждёт масштабное обновление: в планах на этот год ремонт восьми участков улично-дорожной сети, реконструкция подъездов к домам по программе «Дорога к дому» и обустройство путей к садовым товариществам.