В УФСБ по Башкирии отметили День части

В Управлении ФСБ России по республике отмечается День части. 108 лет назад была образована Уфимская губернская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и хищничеством, что и стало точкой отсчёта истории спецслужб в регионе. В канун этого события в стенах Управления прошла презентация книги «Легенды спецслужб из Башкирии».
Автор книги – Марат Марданов, председатель совета отделения Российского исторического общества в республике. Рудольф Абель, Лев Маневич, Павел Корнель, Маркус Вольф, Елизавета Мукасей – агенты с мировыми именами. Они были связаны с нашей республикой: кто-то жил здесь, обучался, а кто-то приезжал по заданию. Выпуску книги предшествовала длительная работа в архивах, в том числе и Службы внешней разведки страны. Многие детали биографий впервые открываются широкому кругу читателей.
В презентации приняли участие члены общества ветеранов органов госбезопасности, действующие сотрудники и учёные-историки. Презентация стала частью мероприятий в честь Дня части, его ежегодно отмечают 17 марта. Отсчёт ведётся с 1918 года, с тех пор сотрудники сначала Уфимской губернской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и хищничеством, а позже НКВД, КГБ и ФСБ стоят на страже безопасности страны.