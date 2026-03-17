В УФСБ по Башкирии отметили День части

В Управлении ФСБ России по республике отмечается День части. 108 лет назад была образована Уфимская губернская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и хищничеством, что и стало точкой отсчёта истории спецслужб в регионе. В канун этого события в стенах Управления прошла презентация книги «Легенды спецслужб из Башкирии».

Автор книги – Марат Марданов, председатель совета отделения Российского исторического общества в республике. Рудольф Абель, Лев Маневич, Павел Корнель, Маркус Вольф, Елизавета Мукасей – агенты с мировыми именами. Они были связаны с нашей республикой: кто-то жил здесь, обучался, а кто-то приезжал по заданию. Выпуску книги предшествовала длительная работа в архивах, в том числе и Службы внешней разведки страны. Многие детали биографий впервые открываются широкому кругу читателей.