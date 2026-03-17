В Уфе прошёл семинар для журналистов башкирских и татарских СМИ

В Уфе прошёл практический семинар для журналистов башкирских и татарских СМИ. Открывая мероприятие, заместитель руководителя Агентства печати Марат Газизов подчеркнул важность непрерывного профессионального развития в современном медиапространстве. На встрече присутствовали эксперты отрасли, которые делились с коллегами актуальными инструментами работы.

Спикеры рассказывали о возможностях нейросетей в автоматизации рутины, раскрыли секреты визуальной привлекательности печатных изданий. Особый интерес вызвали рассказы о принципах создания заголовков и лидов, эффективных для поисковой выдачи. Также башкирским и татарским изданиям представили кейсы продвижения в соцсетях и поделились опытом выпуска национальных еженедельников.