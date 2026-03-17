Общественная палата Башкирии провела встречу с жителями Баймакского района

Представители Общественной палаты Башкортостана провели встречу с жителями Баймакского района. В ходе общения подвели итоги работы местного общественного института. Председатель Комиссии по защите прав граждан Булат Сафин отметил эффективность взаимодействия республиканских и муниципальных структур: приём ведётся по вторникам дважды в месяц согласно графику на сайте администрации.

С октября в палату Баймака поступило 11 обращений по широкому спектру проблем – от ремонта дорог и нехватки врачей до бесконтрольного выпаса лошадей и состояния контейнерных площадок. Особое внимание уделили работе волонтёров НКО «Без бергэ», помогающих бойцам СВО, а также необходимости активизировать местные НКО и обновить въездную стелу со стороны Зилаирского района. Завершилась встреча награждением активистов и приёмом граждан.