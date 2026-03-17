Московская государственная академия хореографии впервые выступила в Уфе

На сцене Башкирского театра оперы и балета впервые выступила Московская государственная академия хореографии. Это один из ведущих центров балетного образования России. Концертная программа состоялась в рамках XVI Международного фестиваля балетного искусства им. Рудольфа Нуреева.

В первом отделении уфимский зритель увидел ряд номеров, где особое место в нём заняло гран-па «Царь-Девица» – постановка хореографа Софьи Гайдуковой на музыку Цезаря Пуни, созданная специально для Академии к юбилею выдающейся балерины и экс-ректора академии Софьи Головкиной. А уже во второй части вечера Академия представила сюиту из балета «Коппелия» Лео Делиба при участии студентов Башкирского хореографического колледжа имени Рудольфа Нуреева.